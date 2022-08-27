Запорожье, Бывш. УССР, , 11:15 — REGNUM Девочка возрастом 1 год и 8 месяцев и 9-летний мальчик оказались в числе пяти погибших в результате обстрела со стороны ВСУ с помощью РСЗО HIMARS 26 августа поселка Куйбышево в Запорожской области. Об этом 27 августа сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

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«Куйбышево — небольшой поселок городского типа. По нему был нанесен массированный удар из РСЗО HIMARS. Шесть прилетов было — то есть они целый пакет отправили по поселку. В переводе на деньги этот пакет стоит 900 тыс. долларов. Была разрушена 5-этажка. … Сейчас известно о пяти погибших, из них двое дети. Маленькая девочка Анастасия, ей годик и 8 месяцев и 9-летний мальчик. Ни в чем не повинные дети, которые жили в поселке, где нет никаких военных объектов», — отметил он в эфире «Соловьев Live».

Поселок находится далеко от линии боевого соприкосновения, никакой военной цели не представлял.