Москва, , 11:09 — REGNUM Главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии, народный артист России Кирилл Стрежнев скончался после тяжелой продолжительной болезни на 69-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

«Коллектив … скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. Будем смотреть и пересматривать его спектакли, в каждом частичка мира его удивительного вдохновения», — отмечаетсяя в сообщении.

Спектакли Стрежнева ставили на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Чикаго, Омска и других крупных городов. Всего в списке постановок — 104 спектакля.