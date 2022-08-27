Донецк, , 11:05 — REGNUM ВСУ выпустили по Макеевке еще шесть натовских снарядов. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:35 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР.

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