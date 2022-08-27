Москва, 27 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня. Об этом 27 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную… устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня», — отметил он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.

По его словам, РФ «остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, суверенного равенства государств — и больших, и малых».