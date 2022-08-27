Вашингтон, 27 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Полёт корабля Starliner с экипажем на борту к Международной космической станции запланирован на февраль 2023 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Mediaarchive.ksc.nasa.gov Корабль CST-100 Starliner

Ранее планировалось, что этот полёт состоится в декабре 2022 года. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и разработавшей корабль компании Boeing решили перенести миссию для устранения проблем, выявленных при испытательном полёте в беспилотном режиме.

В состав экипажа предстоящей миссии войдут астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Планируется, что они проведут на Международной космической станции восемь дней. В случае успеха этой миссии первый регулярный рейс корабля Starliner к МКС может состояться осенью 2023 года.

Корабль Starliner разработан американской компанией Boeing по контракту NASA для доставки американских астронавтов на МКС. Первый испытательный полёт Starliner в беспилотном режиме прошёл в 2019 году. Испытания прошли неудачно — корабль не смог достичь МКС. Поэтому потребовался ещё один испытательный полёт без экипажа, который состоялся в мае 2022 года.