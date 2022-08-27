Донецк, , 10:59 — REGNUM Погибшего американского наёмника Алана Джошуа Джонса боевики ВСУ, спасаясь бегством, бросили на поле боя. Об этом 27 августа сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

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По её словам, тело 33-летнего уроженца Мемфиса передано союзными войсками в один из моргов ДНР.

«Мы остаёмся привержены принципам гуманизма даже по отношению к врагам. Официальные представители США уведомлены о гибели Алана Джошуа. Также мы подтверждаем готовность передать его останки родственникам для захоронения», — сообщила она.

Американец был ликвидирован 23 августа в ходе боевых действий в районе Егоровки. Ранее его смерть подтвердил Госдеп США.

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