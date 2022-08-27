Донецк, , 10:56 — REGNUM Омбудсмен ДНР Дарья Морозова подтвердила информацию о гибели в ходе боевых действий гражданина США, отправившегося участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, о случившемся проинформированы официальные представители США.

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Она отметила, что «граждане ряда западных стран продолжают прибывать на [территорию б. УССР]».

«Так, 23 августа в ходе боевых действий в районе н. п. Егоровка военнослужащие Народной милиции ДНР ликвидировали очередного иностранного наемника, воюющего на стороне ВСУ. Спасаясь бегством, боевики ВСУ просто бросили его труп на месте боя», — отметила Морозова.

При убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса Алана Джошуа, 1998 г. р.

Ранее о гибели в ходе боевых действий гражданина США сообщил Newsweek. В госдепартаменте США эту информацию подтвердили, но подробностей уточнять не стали.

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