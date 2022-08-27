Донецк, , 10:52 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ДНР более 20 человек, артиллерийскую установку и два БПЛА. Об этом 27 августа сообщает Народная милиция ДНР.

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«За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 309 единиц боеприпасов из РСЗО БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — отмечается в сообщении.

Огонь велся по районам 30-ти населённых пунктов ДНР. В результате обстрелов 8 мирных жителей получили ранения. Повреждено 49 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры.