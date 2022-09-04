Василий Иванов, Наталья Стрельцова,
4 сентября 2022, 11:32 — REGNUM Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает в 2022 году свое пятнадцатилетие. В честь юбилея на территории Выставки достижений народного хозяйства открыта вторая официальная площадка фестиваля, которая работает в дневное время.
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участница заезда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Конное представление
Василий Иванов © ИА REGNUM
Конное выступление на ипподроме на ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фланкировка шашками
Василий Иванов © ИА REGNUM
Джигитовка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Конное представление
Василий Иванов © ИА REGNUM
Конное выступление почетного эскорта Президентского полка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Исполнение сложного трюка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наездники демонстрируют высокое мастерство
Василий Иванов © ИА REGNUM
Круг
Василий Иванов © ИА REGNUM
Знаменосец
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проезд с флагами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всадник с пикой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проезд вдоль зрительских рядов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всадники приветствуют гостей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Организатором работы дневной площадки Фестиваля стал Центр национальных конных традиций (ЦНКТ). В дни работы фестиваля посетители ВДНХ могут увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу. Строевые проезды, сложные трюки и использование шашек и пик — всё это стало ключевыми элементами конного представления на ипподроме ВДНХ.
Выезд в строю
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление кавалеристов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проезд с Государственным флагом
Василий Иванов © ИА REGNUM
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Для детей подготовили отдельную программу с мастер-классами, интерактивными программами и анимацией.
Фестиваль «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное представление
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Программа фестиваля указана на сайте ВДНХ с 19 августа по 4 сентября. Вход на дневные мероприятия свободный.
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM