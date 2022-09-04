4 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, Наталья Стрельцова, , 11:32 — REGNUM Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает в 2022 году свое пятнадцатилетие. В честь юбилея на территории Выставки достижений народного хозяйства открыта вторая официальная площадка фестиваля, которая работает в дневное время.

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» Василий Иванов © ИА REGNUM

Участница заезда Василий Иванов © ИА REGNUM

Конное представление Василий Иванов © ИА REGNUM

Конное выступление на ипподроме на ВДНХ Василий Иванов © ИА REGNUM

Фланкировка шашками Василий Иванов © ИА REGNUM

Джигитовка Василий Иванов © ИА REGNUM

Конное представление Василий Иванов © ИА REGNUM

Конное выступление почетного эскорта Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнение сложного трюка Василий Иванов © ИА REGNUM Наездники демонстрируют высокое мастерство Василий Иванов © ИА REGNUM

Круг Василий Иванов © ИА REGNUM

Знаменосец Василий Иванов © ИА REGNUM

Проезд с флагами Василий Иванов © ИА REGNUM

Всадник с пикой Василий Иванов © ИА REGNUM

Проезд вдоль зрительских рядов Василий Иванов © ИА REGNUM

Всадники приветствуют гостей Василий Иванов © ИА REGNUM

Организатором работы дневной площадки Фестиваля стал Центр национальных конных традиций (ЦНКТ). В дни работы фестиваля посетители ВДНХ могут увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу. Строевые проезды, сложные трюки и использование шашек и пик — всё это стало ключевыми элементами конного представления на ипподроме ВДНХ.

Выезд в строю Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление кавалеристов Василий Иванов © ИА REGNUM

Проезд с Государственным флагом Василий Иванов © ИА REGNUM

Учащиеся Кремлевской школы верховой езды Василий Иванов © ИА REGNUM

Учащиеся Кремлевской школы верховой езды Василий Иванов © ИА REGNUM

Учащиеся Кремлевской школы верховой езды Василий Иванов © ИА REGNUM

Для детей подготовили отдельную программу с мастер-классами, интерактивными программами и анимацией.

Фестиваль «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное представление Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Программа фестиваля указана на сайте ВДНХ с 19 августа по 4 сентября. Вход на дневные мероприятия свободный.

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM