Красноярск, 27 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях 28 августа. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ливень

По данным синоптиков, в воскресенье ночью, 28 августа в центральных и южных районах Края, а также на юге Таймыра ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

«Ночью на юге Эвенкии и на севере-востоке центральных районов местами сильные дожди. В такую погоду не рекомендуем выходить на акватории рек и озёр», — добавили в ведомстве.