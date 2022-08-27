Москва, 27 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Для развития внутреннего туризма необходимо убрать некоторые ограничения, которые сужают круг потенциальных участников программы туристического кешбэка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По его словам, на новом этапе программы появились два новшества — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, а также требование по длительности поездки — три ночи минимум.

«Первое нововведение правильное, а вот второе — не очень. Из-за него от программы «отсекается» немалая часть туристов. Например, люди, которые берут туры выходного дня, включающие три дня и две ночи», — сказал депутат.

Миронов считает, что для эффективной поддержки внутреннего туризма нужно убирать все ограничения по срокам, саму программу делать постоянно действующей, распространяя и на высокий сезон, и на новогодние праздники.

Также он напомнил, что ранее предлагал ввести транспортный кешбэк на поездки.