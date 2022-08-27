Донецк, , 10:27 — REGNUM За 10 минут ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:50 — н.п. Озаряновка — н.п. Зайцево: выпущено 8 мин калибра 120 мм; ️09:55 — н.п. Заря — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️10:00 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 152 мм.

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