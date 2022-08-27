Москва, , 10:24 — REGNUM Изготовленный российскими специалистами ангольский спутник AngoSat-2 позволит улучшить систему национальной безопасности и укрепить экономику страны, заявил посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья 27 августа в интервью РИА Новости.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол рассказал, что запуск спутника должен состояться до конца 2022 года. Он отметил, что не получал информации об изменении графика.

«Насколько мне известно, российская сторона уложилась в сроки», — подчеркнул да Силва Кунья.

Дипломат добавил, что спутник будет использоваться для контроля сухопутных и морских границ. Также запуск этого космического аппарата поможет в развитии телекоммуникации, сельского хозяйства и других отраслей.

«В целом все это позволит укрепить экономику страны», — подытожил посол.

Первоначально запуск спутника AngoSat-2 планировался на весну 2022 года. Старт был задержан из-за французского подрядчика Airbus, нарушившего условия контракта на фоне антироссийских санкций стран ЕС. Российским специалистам потребовалось дополнительное время для самостоятельного изготовления деталей, которые должен был поставить Airbus.

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