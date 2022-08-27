Москва, 27 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Изготовленный российскими специалистами ангольский спутник AngoSat-2 позволит улучшить систему национальной безопасности и укрепить экономику страны, заявил посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья 27 августа в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Посол рассказал, что запуск спутника должен состояться до конца 2022 года. Он отметил, что не получал информации об изменении графика.

«Насколько мне известно, российская сторона уложилась в сроки», — подчеркнул да Силва Кунья.

Дипломат добавил, что спутник будет использоваться для контроля сухопутных и морских границ. Также запуск этого космического аппарата поможет в развитии телекоммуникации, сельского хозяйства и других отраслей.

«В целом все это позволит укрепить экономику страны», — подытожил посол.

Первоначально запуск спутника AngoSat-2 планировался на весну 2022 года. Старт был задержан из-за французского подрядчика Airbus, нарушившего условия контракта на фоне антироссийских санкций стран ЕС. Российским специалистам потребовалось дополнительное время для самостоятельного изготовления деталей, которые должен был поставить Airbus.