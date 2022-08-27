Луганск, 27 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. ВСУ во время отступления начали минировать административные здания и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом 27 августа заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

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По его словам, ВСУ, «убегая с территорий», оставляют заминированные здания. ВСУ начали использовать заряды установок для разминирования УР-77 «Змей Горыныч».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в Стаханове в ЛНР.