Москва, , 10:10 — REGNUM Япония и РФ договорились о передаче тел троих граждан Японии, которые погибли при крушении в апреле японского круизного судна KAZU 1 и были найдены у берегов южных Курильских островов и у Сахалина. Об этом 27 августа передает Kyodo.

Отмечается, что стороны договорились о передаче тел Японии в порту Сахалина в сентябре.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. Там находилось 26 человек. В настоящее время подтвердили гибель 14 человек, остальные числятся пропавшими без вести. Причины ЧП до сих пор неизвестны.