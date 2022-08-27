Москва, , 10:09 — REGNUM Проведение заседания российско-ангольской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле до конца 2022 года позволит заключить ряд соглашений, включая новые договорённости в сфере добычи алмазов. Об этом сообщил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья 27 августа в интервью РИА Новости.

Сортировка алмазов sokolov.ru

Посол напомнил, что шестое заседание российско-ангольской межправительственной комиссии должно было состояться ещё в 2020 году. Заседание несколько раз переносилось по ряду причин.

«Мы надеемся на то, что оно состоится до конца года. В рамках заседания должны быть подписаны ряд соглашений и меморандумов, которые могли бы придать новый импульс российско-ангольским отношениям», — отметил да Силва Кунья.

Он добавил, что одним из важных вопросов повестки предстоящего заседания станет развитие сотрудничества в алмазодобывающей отрасли. Посол отметил, что сейчас остается в силе соглашение 2009 года о поощрении и взаимной защите инвестиций в горно-рудном секторе. Новые соглашения позволят провести дополнительную работу по реализации дальнейших планов в этой отрасли.

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