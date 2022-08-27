Донецк, 27 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 152 мм. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:50 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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