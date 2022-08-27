Москва, 27 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Автомобили иранского бренда Iran Khodro на российском рынке могут составить конкуренцию популярным авто южнокорейских и других марок. Об этом рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль аналитическому агентству «Автостат».

Iran Khodro Iran Khodro Dena+

Мигаль объяснил, что одним из основных преимуществ автомобилей Iran Khodro являются доступные цены. Стоимость кроссовера Rira и компактных седанов Tara и Samand составляет около 1 млн рублей. Поэтому автомобили Iran Khodro и другого иранского производителя — Kerman Motor — могут не только заместить ушедшие с российского рынка европейские модели массового сегмента, но и составить конкуренцию южнокорейским маркам Hyundai и Kia.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто обратил внимание на то, что при ввозе в Россию стоимость иранских авто существенно вырастет из-за таможенных пошлин. Он предположил, что иранские производители смогут добиться успеха на российском рынке только в случае локализации сборки в России.

Директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова отметила, что успех иранского автопрома во многом будет зависеть от геополитической обстановки. Также она обратила внимание на то, что новые поставщики должны будут учитывать климатические условия эксплуатации автомобилей в России.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский согласился с важностью политических договорённостей. Он отметил, что при начале поставок иранские авто могут стать конкурентом для отечественного АвтоВАЗа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе иранская компания Iran Khordo анонсировала возобновление поставок автомобилей в Россию до конца 2022 года.