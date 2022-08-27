Омутинский район, Тюменская область, , 09:54 — REGNUM В Тюменской области прокурор Владислав Московских взял на свой контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту избиения мужчины несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокурор Kremlin.ru

Установлено, что преступление было совершено 20 августа в здании вокзала станции Вагай Омутинского района. По предварительным данным, у девочек возник конфликт с гражданином 1986 года рождения.

Московских поручил прокурору района провести проверку по факту соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

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