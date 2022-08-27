Донецк, 27 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 309 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Всего повреждено 49 домостроений в Горловке, Донецке, Александровке, Старомихайловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.