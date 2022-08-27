Улан-Удэ, 27 августа, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Минсельхоз России говорит очередной пакет поддержки сельского хозяйства Дальнего Востока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Теплица

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе действует 21 тепличный комплекс. При этом самообеспеченность регионов овощами и бахчевыми культурами едва превышает 50-60%. Для перехода на собственную продукцию здесь строятся ещё девять объектов.

Однако, по словам министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева, суровый климат — низкие температуры зимой и короткий световой день, а удалённость регионов делают их строительство строительство.

«Поэтому для лучшей поддержки строительства тепличных комплексов в ДФО оптимально увеличение капексов с 20% до 40%. Хотелось бы отметить, что округ нуждается в картофеле- и овощехранилищах. Для поддержки их строительства также было бы весомо увеличение капексов до 40-50%», — отметил он.