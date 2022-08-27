Энгельсский район, Саратовская область, , 09:39 — REGNUM В Энгельсском соединении дальней авиации, на вооружении которого стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МС и сверхзвуковые дальние бомбардировщики Ту-22М3, начались лагерные сборы со специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты дальней авиации. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Войска РХБ на учениях Mil.ru

Мероприятие пройдёт в пять этапов на полигоне в Саратовской области. Военнослужащие подготовят учебно-материальную базу сборов, выполнят входной контроль и подготовку к отработке полигонных задач, и непосредственно отработают полигонные задачи. Также будет совершенствоваться слаженность отделений, экипажей и расчётов в полевых условиях.

В финале сборов будут подведены итоги конкурса на лучший расчёт РХБ разведки и расчёт специальной обработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энгельсском соединении дальней авиации прошла раздельная штабная тренировка, в которой был задействован весь руководящий состав соединения.