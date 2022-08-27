Тюмень, , 09:37 — REGNUM В Тюменской области на вокзале железнодорожной станции Вагай три школьницы избили мужчину консервной банкой. Об этом 27 августа сообщает портал 72.RU.

Инцидент произошел 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина 36−37 лет остался ночевать на вокзале — он пропустил свою станцию.

По данным прокуратуры, между девушками 2005, 2006 и 2007 годов рождения и мужчиной 1986 г. р. в здании вокзала произошел конфликт, в результате девочки избили мужчину.

Сейчас пострадавший находится в больнице, дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяла на контроль Тюменская областная прокуратура, сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).