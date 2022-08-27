27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 11:13 — REGNUM Глава европейской дипломатии и координатор по иранскому ядерному досье Жозеп Боррель заявил, что соглашение по иранской ядерной программе в обмен на снятие санкций может быть заключено на этой неделе. Он также сообщил, что большинство стран, участвующих в переговорах, согласны с предложением, представленным ЕС. Однако, по его словам, «у меня всё еще нет ответа от Соединенных Штатов, которого я ожидаю в течение этой недели».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается Ирана, то он принял представленное Евросоюзом предложение, хотя попросил о «некоторых корректировках» и призвал администрацию президента США Джо Байдена проявить «реализм и гибкость». Эти позиции не были преданы гласности, хотя в западных СМИ появились утверждения, что Тегеран настаивает на том, чтобы МАГАТЭ «окончательно закрыло необоснованное досье» до того, как сделка будет заключена. Иран считает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) действует под давлением Израиля. Тем не менее по всем признакам 16-месячные непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами могут завершиться успешно. Боррель заявляет, что новый текст представляет собой «наилучшую возможную сделку», которую он как координатор переговоров считает осуществимой, и «решения должны быть приняты сейчас, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью добиться успеха и высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки». При этом он призвал Вашингтон отказаться от «политически поляризованного» взгляда на сделку в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Жозеп Боррель European Parliament

В свою очередь и Тегеран предупредил американцев, чтобы те не поддались давлению со стороны Израиля, чтобы остановить переговоры и не проявлять «слабости», иначе соглашение может быть поставлено под угрозу. Дело в том, что премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что его страна выступает против реанимации международной ядерной сделки с Ираном и не будет мириться с таким соглашением. Он уверяет, что в результате отмены санкций Тегеран «будет получать 100 миллиардов долларов в год», и что эти средства «не будут использованы для строительства школ или больниц, но будут использованы для дестабилизации Ближнего Востока и продвижения терроризма во всём мире, укрепления «Хезболлы», ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этого, по мнению Лапида, представленный к подписанию проект соглашения «не соответствует критериям, установленным самим Байденом, который привержен предотвращению превращения Ирана в ядерное государство».

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц в Вашингтоне провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ганц заявил, что «выделил ряд положений, которые имеют решающее значение для предотвращения получения Ираном ядерного оружия». Речь, похоже, шла об усилении экономического давления на Тегеран и неких военных действиях. В тоже время глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа заявил, что соглашение представляется «неизбежным в свете потребностей США и Ирана». Он также подчеркнул, что «сделка ни к чему не обяжет Израиль», и что «еврейское государство будет действовать так, как сочтет нужным, чтобы нейтрализовать угрозу против него», что «Израиль уже начал подготовку к военному удару по Ирану, если такие действия будут сочтены необходимыми». Тем не менее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что «сейчас стороны ближе к заключению соглашения, чем были всего пару недель назад, потому что Иран принял решение пойти на некоторые уступки».

Пока по факту Израиль на иранском направлении оказывается в международной изоляции. Положение усугубляется и тем обстоятельством, что в настоящее время в Израиле идет предвыборная кампания, и если о возвращении к иранскому ядерному соглашению будет объявлено до момента выборов в Кнессет, которые пройдут 1 ноября, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху может «получить политическое оружие, которое он сможет использовать против нынешнего премьер-министра Лапида». Будем ждать, что дальше.