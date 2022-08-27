Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес назвал Турцию «самой большой угрозой в Восточно-Средиземноморском регионе». Об этом сообщает Greek City Times.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сенатор, в рамках выступления на церемонии по случаю присуждения почётной степени доктора наук в Афинском национальном университете имени Каподистрии, включил Турцию в число основных вызовов, которые стоят перед международным сообществом, наряду с Россией, Китаем и изменением климата.

По его словам, несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, страна бросает вызов суверенитету Греции «провокационными полетами в Эгейском море». Он назвал нарушение воздушного пространства истребителями «неприемлемым поведением».

Менендес также заявил о «незаконной оккупации» Турцией Кипра и обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в проведении раскольнической политики как в Восточной Европе, так и в Европе.