Москва, , 09:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, какие законы вступают в силу в России с 1 сентября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Так, с 1 сентября 2022 года учителей освободят от заполнения лишних документов. Согласно документу, Министерство просвещения России устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя. Рособорнадзор также вправе утвердить дополнительный перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ.

«Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — отметил Володин в телеграм-канале.

Ещё один закон касается защиты персональных данных — покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.

Это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок, убежден спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в сентябре вступают в силу закон о предустановке на смартфоны российского магазина приложений, а также нормы о том, что вся таргетированная, контекстная и медийная реклама должна иметь соответствующую пометку — реклама.

Кроме того, вступает в силу закон об ограничении микродолей, таким образом продолжается борьба с «резиновыми квартирами». Собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на это помещение, а обладатель доли в праве общей собственности на жилое помещение не вправе совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади жилого помещения на каждого сособственника. При этом установлен ряд исключений.

Одновременно вступит в силу закон о бесплатном двухразовом питании в школах детей-инвалидов.

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