Донецк, 27 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 10 мин. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Верхнеторецкое в ДНР.