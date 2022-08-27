Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Участник американской лотереи Mega Millions, билет которого выиграл джекпот в $1,33 млрд, не забрал награду спустя месяц после розыгрыша призового фонда. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Организаторы лотереи призвали владельцев всех купленных билетов внимательно проверить их номера. Билет, которому достался джекпот, был продан на автозаправочной станции в штате Иллинойс.

Приз в $1,33 млрд стала второй по величине суммой, разыгранной за время существования Mega Millions, которая была учреждена 20 лет назад. В 2018 году в штате Южная Каролина был куплен ее лотерейный билет, владелец которого выиграл $1,5 млрд.

Согласно правилам лотереи, владелец билета может получить награду в течение одного года с момента проведения розыгрыша.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле жительница австралийского города Аделаида выиграла почти $1,8 млн, что в десять раз больше, чем она изначально посчитала. Женщина неправильно проверила свой билет.

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