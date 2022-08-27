Вашингтон, 27 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Участник американской лотереи Mega Millions, билет которого выиграл джекпот в $1,33 млрд, не забрал награду спустя месяц после розыгрыша призового фонда. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Организаторы лотереи призвали владельцев всех купленных билетов внимательно проверить их номера. Билет, которому достался джекпот, был продан на автозаправочной станции в штате Иллинойс.

Приз в $1,33 млрд стала второй по величине суммой, разыгранной за время существования Mega Millions, которая была учреждена 20 лет назад. В 2018 году в штате Южная Каролина был куплен ее лотерейный билет, владелец которого выиграл $1,5 млрд.

Согласно правилам лотереи, владелец билета может получить награду в течение одного года с момента проведения розыгрыша.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле жительница австралийского города Аделаида выиграла почти $1,8 млн, что в десять раз больше, чем она изначально посчитала. Женщина неправильно проверила свой билет.