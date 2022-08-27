Москва, , 09:18 — REGNUM Корреспондент газеты FAZ (Германия) в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях санкций Запада против РФ, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны. Правда, при этом она усомнилась в способности жителей РФ покупать шоколад, печенье и кофе известных брендов.

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Вагнер отметила, что в московских супермаркетах «почти не заметно, что чего-то не хватает». «Но кто на самом деле может позволить себе все это в России?» — вдруг задалась вопросом журналистка.

По ее утверждению, большинство жителей РФ давно покупает более дешевые отечественные аналоги. При этом свой вывод, как пишет РИА Новости, журналистка не обосновала, ограничившись опросом двух пенсионеров в супермаркете, среди покупок которых не оказалось западных товаров.