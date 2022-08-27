Омск, , 09:14 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о ночных заморозках на выходных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Заморозки

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в ночные часы 28 и 29 августа местами по региону температура в приземном слое опустится до пяти градусов мороза.

Спасатели в связи с этим напомнили об опасности для сельскохозяйственных растений.

«Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью», — отметили в ведомстве.