Москва, , 09:10 — REGNUM Подразделения российских десантников (ВДВ) остановили попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом 27 августа сообщили в Минобороны РФ.

ВДВ Mil.ru

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«Подразделения … националистов (ВСУ) предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», — отмечается в сообщении.

ВСУ были остановлены ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, гранатометов.

Всего уничтожено более 20 боевиков ВСУ и более 5 единиц техники противника.