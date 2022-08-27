Владивосток, 27 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На надводных кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России завершилась стажировка с практическим выходом в море курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ). Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России «Маршал Шапошников»

Будущие морские офицеры в соответствии со своими специальностями были распределены на фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также корабль управления «Маршал Крылов».

пресс-служба ВВО «Курсанты старших курсов под контролем опытных офицеров исполняли обязанности на первичных должностях по своим специальностям… несли вахты и дежурства, принимали участие в корабельных учениях и тренировках, закрепили на практике полученные в училище теоретические знания».

Прошедшие флотскую стажировку курсанты получили от наставников персональную характеристику и оценку готовности к полноценному выполнению обязанностей по своей специальности. Большая часть из них после выпуска традиционно пополнит офицерский состав ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в главную базу Северного флота — город Североморск — прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный», на борту которого 180 курсантов второго и четвёртого курсов Санкт-Петербургского военно-морского института проходят морскую практику.

Читайте также: 45 выпускников из Тувы поступили в военные вузы страны