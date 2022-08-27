Омутинский район, Тюменская область, 27 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Тюменской области несовершеннолетние девушки избили и изнасиловали мужчину. Об этом пишут СМИ.

Godekan.com Уголовное дело

По данным 72.ru, инцидент произошёл на одном из железнодорожных вокзалов. Пострадавшего госпитализировали.

В прокуратуре Тюменской области пояснили журналистам, что в совершении преступления подозреваются девочки 2005, 2006 и 2007 года рождения. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.