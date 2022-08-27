Лондон, , 08:58 — REGNUM Жительница Великобритании Клара Магуайр назвала «катастрофой» опыт по приему беженцев с территории б.УССР. Об этом 27 августа пишет The Daily Mail.

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54-летняя женщина из города Пул приютила у себя беженку и ее дочь. По ее словам, гостья зарабатывала около 700 фунтов в месяц на франкоязычной работе, столько же ей выплачивали в виде детских пособий.

Магуайр отметила, что не получила слов благодарности после того, как предоставила беженцам свой дом и создала все условия для комфортной жизни. Она подчеркнула, что чувствует себя «недооцененной и полностью использованной».

Британка отметила также, что ей до сих пор не выплатили субсидии в размере 350 фунтов стерлингов (24,7 тыс. руб.), которые положены каждой принимающей семье.