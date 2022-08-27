Борзя, Забайкальский край, , 08:55 — REGNUM В Забайкальском крае местный житель предстанет перед судом за двойное убийство, сопряжённое с разбоем 15-летней давности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Обвиняемый владел торговой базой, откуда в апреле 2007 года был похищен сейф с крупной суммой денег и документами. Заподозрив в краже жителя Борзинского района, он вместе со знакомыми решил вернуть сейф.

«В ходе разбойного нападения мужчина и его гражданская супруга были убиты, однако сейф найден не был. После совершенного преступления обвиняемый обратился к своим братьям с просьбой уничтожить тела убитых мужчины и женщины», — отметили в ведомстве.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Тем не менее, спустя много лет следователям всё же удалось выйти на след подозреваемого. К настоящему времени собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2022 года в регионе зафиксировано снижение на 6,5% числа преступлений, совершенных в повторе (с 4378 до 4094), их удельный вес в общем числе преступлений сократился с 67,8% до 65,6%.

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