Москва, , 08:50 — REGNUM С 2014 г. СБУ массово вербовала граждан, часто выезжающих в Россию с территории б. УССР, вынуждая их передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах, рассказал сотрудник российских силовых структур.

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По его словам, вербовались таксисты, перевозчики и люди, навещающие в РФ своих родственников. Силовики узнали, что сотрудники СБУ шантажировали их под любым предлогом, например, угрожали закрыть въезд на территорию б. УССР на 5 лет или даже сжечь машину.

Собеседник РИА Новости также предоставил документы действующих сотрудников СБУ и ГПСУ, продолжающих вербовать граждан. Узнать о схеме работы вербовщиков помогли, в частности, сами жители Херсона и области.