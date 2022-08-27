Москва, , 08:47 — REGNUM Программа перекрёстных полётов на российских и американских пилотируемых космических кораблях может быть продолжена при положительном результате первых трёх миссий, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалёв на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

МКС

Пресс-конференция в ЦПК была посвящена началу реализации программы перекрёстных полётов на Международную космическую станцию. В рамках этой программы российские космонавты получают места на американских кораблях, а американские астронавты — на российских. В июле 2022 года представители России и США подписали соглашение о проведении трёх перекрёстных полётов.

«Этот проект был создан, чтобы повысить устойчивость к возможным нештатным ситуациям. Соглашение сейчас подписано на первые три полета, но, если результат будет положительным, мы будем продолжать программу», — отметил Сергей Крикалёв.

В пресс-конференции также приняла участие космонавт Анна Кикина, которая полетит на МКС на американском корабле в октябре 2022 года. В ближайшее время она отправится в США для заключительных предполётных тренировок.

«Я довольна процессом обучения как в США, так и в России. У всех специалистов я вижу заинтересованность в том, чтобы пилотируемая космонавтика жила, и мы продолжали совершать полеты», — рассказала Кикина.

Эта миссия станет первым за 20 лет полётом российского космонавта на американском космическом корабле — в 2002 году на шаттле «Индевор» совершили полёт космонавты Валерий Корзун и Сергей Трещёв.

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