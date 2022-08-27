Гавана, , 08:47 — REGNUM Куба обратилась к американским властям за технической помощью в ликвидации последствий крупного пожара на нефтехранилище в морском порту Матансас, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел островного государства.

Флаг Кубы GregMontani

Кубинские эксперты и специалисты из Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) провели 24 августа в дистанционном режиме конференцию, в рамках которой обсудили усилия по очистке вод возле порта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла поможет Кубе в восстановлении ее нефтехранилища в Матансасе, которое было частично уничтожено пожаром в начале месяца.

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