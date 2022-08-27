Прага, 27 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Рост цен на энергию в ЕС может привести к революции и ставит под угрозу политическую систему Чехии, заявил глава чешского минюста Павел Блажек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По его словам, как пишет iDNES. cz, ситуация в социальной и политической сфере напряжена сильнее, чем когда-либо с 1989.

«Если правительство не решит энергетический кризис, то оно не останется у власти надолго. Если не будет найдено решение на европейском уровне, то под угрозой окажется ЕС как таковой», — считает он.

Цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к $3500 за 1000 куб. м. Рост обусловлен сохранением неопределенности с поставками газа из РФ и анонсированной приостановкой «Северного потока».