Балтийск, Калининградская область, 27 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Балтийском море 26 августа прошли учения палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ авиасоединения морской авиации Балтийского флота (БФ) по поиску, классификации, слежению и уничтожению субмарины условного противника с выполнением практического бомбометания. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ка-27

По легенде учений, подводная лодка условного противника, осуществлявшая наблюдение за группировкой кораблей флота, была обнаружена в одном из морских полигонов боевой подготовки.

пресс-служба ЗВО «В заданный район для поиска и противодействия подводной лодке были направлены вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации… В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств».

Обнаружив субмарину и определив её точные координаты, вертолётчики уничтожили «специальную имитированную подводную цель» с воздуха при помощи авиабомб П-50.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты противолодочной авиации из состава смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) выполнили облёт более пяти тысяч квадратных километров акватории Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки и островов Курильской гряды.