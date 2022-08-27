Донецк, 27 августа 2022, 08:35 — REGNUM ВСУ выпустили по Старомихайловке шесть снарядов. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:25 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.
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