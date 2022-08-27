Донецк, 27 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 27 августа сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:03 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за 12 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР.