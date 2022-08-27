Москва, , 08:23 — REGNUM Посольства РФ в Германии, Азербайджане, Турции, Латвии, Швеции, Эстонии временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации, сообщается на сайте консульского департамента МИД РФ.

Прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации приостанавливается по техпричинам. При этом оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений.

Срок приостановки — неопределенный.

Ранее сообщалось, что европейские страны все больше разделяются во мнении по вопросу о введении запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.