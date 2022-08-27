Великий Новгород, , 08:23 — REGNUM Дебютный короткометражный фильм Purgatorium новгородского фотографа Константина Еронина одержал победу на фестивале Cannes World Film Festival — Remember the Future в номинации «Чёрно-белое кино». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Новгородской области.

Кинофестиваль (сс) geralt

Премьерный показ дебютной работы Еронина в коротком метре прошёл в Новгороде в июле 2022 года. После этого лента приняла участие в кинофестивалях в Италии, Венгрии, Индии и Франции. Победа на фестивале в Каннах стала шестой наградой этой картины.

Режиссёр рассказал, что при создании Purgatorium вдохновлялся работами Ингмара Бергмана, Роберта Эггерса и Уэса Андресона. Он добавил, что этот проект стал возможен благодаря помощи профессиональной команды.

Фестиваль Cannes World Film Festival — Remember the Future начал проводиться во время пандемии новой коронавирусной инфекции. В этом формате жюри проводит отборочный конкурс для международных кинематографистов, работающих во всех жанрах.