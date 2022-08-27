Триполи, , 08:20 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновений между вооруженными формированиями в Триполи (Ливия). Об этом 27 августа передает телеканал Al-Arabiya.

Ливия

«По меньшей мере два человека погибли в столкновениях между вооруженными формированиями в ливийском Триполи», — отмечается в сообщении.

Ранее избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия с целью не допустить кровопролития в стране.