Москва, , 08:16 — REGNUM Есть четыре основания применения Россией ядерного оружия. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Дариусу Рошбену на телеканале LCI (Франция).

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отвечал на вопрос о том, предусмотрена ли возможность использовать тактическое ядерное оружие в военной доктрине России. Медведев подчеркнул, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой». Существует также специальный документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

«И там в п. 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. … Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — отметил Медведев.