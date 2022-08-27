Барнаул, 27 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Из Алтайского края 26 августа отправили 15 тонн гуманитарной помощи в Славяносербский район Луганской Народной Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Алтайского края Отправка гуманитарной помощи из Алтайского края в ЛНР

В груз вошли школьные наборы к 1 сентября и сладкие подарки. Как отмечается, благотворительную акцию «Соберём детей в школу», организованную краевым отделением Союза женщин России, поддержали жители практически всех районов и городов региона.

«В каждом из 3000 наборов для луганских детей собраны необходимые учебные принадлежности в строгом соответствии с перечнем министерства образования и науки края. Школьные наборы уже разложены в ранцы и рюкзаки», — отметили в правительстве.