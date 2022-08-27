Мехико, 27 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил подчинить Национальную гвардию страны руководству мексиканской армии, объявив об этом 26 августа на пресс-конференции.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Глава государства пояснил, что такой шаг является частью его новой стратегии по борьбе с насилием, разжигаемым организованными преступными группировками. Он также заявил, что законопроект о включении Национальной гвардии в состав армии будет внесен в парламент уже 1 сентября и должен будет пройти ускоренную процедуру рассмотрения.

Для принятия документа потребуется лишь простое большинство голосов. Обрадор отметил, что опыт и ресурсы вооруженных сил должны помочь Национальной гвардии быстро укрепить общественную безопасность в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в мексиканском муниципалитете Тусантла произошла перестрелка между представителями двух преступных группировок. В результате инцидента погибли восемь мирных граждан.